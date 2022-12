Le parole di Sofiane Boufal, attaccante del Marocco, dopo la vittoria contro il Portogallo ai Mondiali 2022

Sofiane Boufal ha parlato al termine della vittoria del Marocco nei quarti di finale del Mondiale contro il Portogallo.

PAROLE – «Stiamo vivendo un sogno e non vogliamo svegliarci. Ho sentito i brividi. Tutto quello che abbiamo, ce lo meritiamo. – continua il calciatore guardando alla Francia – Non è finita. Resta la semifinale e inch’allah, la finale. Auguro buona fortuna alla squadra francese e spero di trovarla in semifinale».

L’articolo Marocco, Boufal: «Spero di incontrare la Francia» proviene da Calcio News 24.

