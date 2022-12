Achraf Hakimi, terzino del PSG e ora al Mondiale con il Marocco, ha parlato in merito alla prossima partita contro la Spagna

Achraf Hakimi, terzino del PSG e ora al Mondiale con il Marocco, ha parlato a Marca.

PAROLE – «E’ qualcosa di unico giocare per il tuo paese. E soprattutto ora che stiamo facendo la storia. E’ incredibile vedere come le persone stanno vivendo questo momento, questo ci trasmette molto e ci dà la forza per continuare a fare grandi cose. Sono momenti che non dimenticherai mai, ancora di più quando segni la storia. Il Marocco quanto è cresciuto? Sono gruppi diversi. Questa è una generazione giovane, che ha fame, che vuole cambiare le cose; Vogliamo fare la storia ed è quello che stiamo ottenendo. Cambiare la mentalità nei confronti del mondo arabo, dicendo che, perché no, le squadre arabe possono fare grandi cose in Europa. Lo stiamo facendo, soprattutto ai Mondiali».

