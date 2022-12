All’Al Thumama Stadium il match valido per i quarti di finale dei Mondiali tra Marocco e Portogallo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Al Thumama Stadium va in scena il match per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar tra Marocco e Portogallo.

L’articolo Marocco Portogallo LIVE 1-0: En-Nesyri la sblocca, che errore di Costa! proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG