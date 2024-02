L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta non ha confermato né smentito la possibilità di tesserare il polacco.

Beppe Marotta poco prima del calcio d’inizio di Inter-Juventus è stato intervistato da DAZN; molteplici gli spunti dati dal dirigente anche in ottica mercato. “Sicuramente la finale ha dato una maggiore consapevolezza ad un gruppo fatto di ragazzi che non avevano assaporato questo palcoscenico. C’è la consapevolezza di essere bravi, la finale ci ha dato l’ambizione giusta nel rispetto degli avversari. È normale che l’Inter deve lottare per trofei importanti, se arriveremo primi bene se no faremo i complimenti a chi è arrivato davanti a noi”.

Piotr Zielinski

Sul possibile arrivo a zero di Zielinski del Napoli

“Premesso che ormai le competizioni dell’Inter saranno ancora di più l’anno prossimo avendo il Mondiale per club, stiamo andando alla ricerca di una rosa sempre più competitiva con titolari e co-titolari. Opportunità come Zielinski o altri giocatori abbiamo il dovere di perseguirle; vedremo se lo tessereremo, ma le skills ci sono. L’imitazione che mi ha fatto De Laurentiis? Ma sì, mi è piaciuta, nel calcio se non ci fosse l’ironia sarebbe drammatico”.

Sul rinnovo di Lautaro

“Ci siamo fermati visti gli impegni, riprenderemo con calma le trattative. Ci vuole tempo ma i rapporti sono splendidi e non vedo preoccupazioni eccessive”.

Sulla SuperLega

“Non vogliamo trattare temi politici adesso, siamo concentrati sulla questione campo. Più avanti affronteremo queste tematiche che riguardano anche altri club italiani. Parleremo al momento giusto”.

L’articolo Marotta: “C’è la consapevolezza di essere bravi, abbiamo il dovere di perseguire opportunità come quella di Zielinski” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG