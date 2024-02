Dalla prossima stagione, il title sponsor della Serie A non sarà Tim. La Lega, infatti, ha firmato da pochi giorni un accordo con Enilive, per il triennio 2024-2027. Ecco il comunicato.

COMUNICATO – Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, sarà Title sponsor della Serie A dal campionato 2024/25, per tre stagioni. Nell’ambito dell’accordo Enilive darà il suo contributo al mondo del calcio attraverso l’introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. Enilive esprime grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la Lega Serie A, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere il nuovo brand e la trasformazione che esso rappresenta ai milioni di clienti che ogni giorno già frequentano e vivono la nostra capillare rete di stazioni di servizio.

