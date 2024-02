Il più che probabile passaggio di Mbappé dal Psg al Real Madrid non riguarda solo i due club, ma coinvolge tutta la Ligue 1

Il più che probabile passaggio di Mbappé dal Psg al Real Madrid non riguarda solo i due club, ma coinvolge tutta la Ligue 1. É quanto afferma il quotidiano spagnolo AS: «La possibile partenza di Kylian Mbappé a giugno, annunciata sabato dal quotidiano Le Parisien, anche se ancora senza conferma da parte del Paris Saint Germain, tiene con il fiato sospeso il calcio francese.

Nel pieno delle trattative per i diritti televisivi che copriranno le prossime cinque stagioni, dal 2024 al 2029, la partenza del miglior giocatore del campionato potrebbe portare a un totale disagio economico per la LFP, il cui obiettivo, all’inizio di settembre, doveva raggiungere i 1.000 milioni di euro tra diritti nazionali e internazionali. L’eventuale partenza dal PSG del capitano della squadra francese potrebbe ridurre del 20% l’importo totale dell’offerta televisiva, visto che il giocatore, solo restando a Parigi, contribuisce con 140 milioni di euro in concept televisivi al campionato francese».

