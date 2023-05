L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato nel prepartita del match contro la Roma anche del futuro di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Roma-Inter, Beppe Marotta ha risposto alle domande relative al momento stagionale dei nerazzurri ed al futuro di Simone Inzaghi.

TORNATA LA MIGLIORE INTER? –: «La squadra sta bene, ha il conforto dei risultati, nello sport dare risultati significa aumentare l’autostima e la motivazione. Sono elementi importanti per affrontare la Roma che apparentemente è incerottata, ma ha anche un pubblico straordinario. Un finale adrenalinico, siamo abituati a viverlo. Sicuramente in 10 giorni ci giochiamo tantissimo di questa stagione. Dobbiamo essere bravi ed essere Inter fino in fondo. Devo fare i complimenti ad Inzaghi perché sta facendo le cose nel migliore dei modi».

MOMENTO DI SVOLTA? –: «Il fatto di aver passato il turno con il Benfica è stato un momento in cui la squadra si è ricompattata nell’ambito dell’autostima e della convinzione. Anche il fatto di aver superato la Juventus ed aver inanellato risultati importanti in campionato. Siamo l’Inter e quando partecipiamo ad una competizione dobbiamo farlo con la convinzione di ottenere il massimo, consapevoli che i valori ci sono».

SU INZAGHI –: «Gli allenatori sono una categoria perennemente sotto esame, quando la società e i dirigenti assumono il ruolo di valutazione tengono conto di quello che è la capacità professionale di un allenatore, le qualità umane ed un insieme di fattori. Non certo l’episodio di una sconfitta o una vittoria. Di conseguenza il fatto che dall’esterno si sia mormorato su eventuali avvicendamenti non ci ha toccato più di tanto perché il lavoro che sta facendo oggi Inzaghi è molto positivo. Il lavoro professionale è molto ben accettato da tutti».

SULL’INFORTUNIO DI LEAO –: «Non so neppure quale sia l’entità, di certo un giocatore non può mai essere determinante, è il collettivo che determina l’esito finale».

