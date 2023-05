Stefano Pioli ha risposto così al termine di Milan-Lazio in merito alle condizioni fisiche di Rafael Leao, uscito nel primo tempo per infortunio

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli ha risposto alle domande in merito alle condizioni fisiche di Rafael Leao. L’attaccante è uscito dal campo all’11’ per un problema muscolare e potrebbe essere a rischio il suo impiego per il derby di Champions League contro l’Inter.

LEAO – «L’ho visto adesso, era sereno, si sentiva bene. Ma in queste situazioni muscolari sarà importante fare le valutazioni domani. Non credo sarà una cosa particolarmente grave ma giochiamo tra 4 giorni. L’importante è giocare bene a calcio, e lo abbiamo fatto senza un grande giocatore come Rafa».

LEAO SI E’ FERMATO IN TEMPO – «Da quello che mi ha detto lui sì, mi fido dei miei giocatori. Sarà importante domani, come si alzerà domani mattina. Se è uscito qualcosina ha avuto, ma era sereno e questo mi fa ben sperare».

INTER – «Ho provato a essere bravo e lucido nelle partite di campionato dopo aver passato il turno col Napoli. Credo di esserci riuscito, ora proviamo tanta emozione e felicità nel giocare questa partita qua. Ce la dobbiamo godere, la prepareremo nel modo migliore. Ci siamo meritati questo palcoscenico, giocheremo con la serenità necessaria di cui abbiamo bisogno».

