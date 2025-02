Marotta continua a volere un’Inter sempre più italiana e prepara un colpo inaspettato

Marotta e Ausilio pronti a muoversi sul mercato, ma quale mossa sceglieranno per rinforzare il centrocampo e l’attacco?

Da qualche tempo, Marotta e Ausilio seguono con attenzione le prestazioni di Samuele Ricci, mediano del Torino che ha ben impressionato sia in campionato che con la Nazionale italiana. Il giovane centrocampista sembra essere il profilo ideale per rinforzare la mediana dell’Inter, a patto che le condizioni siano favorevoli. L’interesse della squadra milanese è forte, ma dovrà affrontare la concorrenza di altre società, in particolare il Milan, pronto a fare la sua mossa. Un’eventuale cessione di Frattesi, che continua a sprecare le chance concessegli, potrebbe alleggerire le casse del club nerazzurro, creando le giuste premesse per l’affare Ricci.

Il futuro di Arnautovic e Correa: un’opportunità da sfruttare

L’Inter ha la necessità di intervenire anche in attacco. Arnautovic e Correa sono in scadenza di contratto a giugno e sicuramente verranno lasciati andare senza rinnovo. Questa situazione potrebbe aprire scenari interessanti per il mercato estivo. Marotta e Ausilio stanno già pensando a come rinforzare il reparto avanzato, puntando su un profilo che si sta facendo notare in Serie A per la sua capacità di fare la differenza. Secondo Inter Live, il nome in cima alla lista è quello dell’ex Juventus Moise Kean, protagonista di una stagione straordinaria alla Fiorentina, se ne è accorta anche l’Inter ieri.

L’asse Lucca-Kean: scelte alternative per l’attacco nerazzurro

Il sogno di Marotta per l’attacco si chiama Moise Kean, ma se le trattative non dovessero andare a buon fine, l’Inter ha un piano B. Si parla infatti di Lorenzo Lucca, attaccante che l’Udinese ha rifiutato di cedere a gennaio. Su quest’ultimo potrebbe scatenarsi un’asta in estate e l’Inter non intende farsi trovare impreparata. La strategia è chiara: rinforzare l’attacco con un giocatore di qualità, che possa apportare freschezza e nuova competitività alla squadra di Inzaghi.

