Inter: l’erede di Arnautovic e Correa arriva da Lecce?

Marotta e Ausilio stanno seguendo da vicino un attaccante in grande forma, sarà lui il prescelto per rafforzare il reparto avanzato?

Il reparto offensivo dell’Inter subirà sicuramente cambiamenti al termine di questa stagione. I contratti in scadenza di Arnautovic e Correa pongono il club milanese davanti a una scelta inevitabile: per i due sarà certamente addio. La dirigenza è consapevole di dover intervenire sul mercato con almeno due acquisti per rinforzare l’attacco. Ma la situazione è ancora più complessa per Mehdi Taremi, il cui rendimento non ha convinto pienamente: anche lui potrebbe abbandonare la squadra anche se c’è ancora chi ha grande fiducia in lui.

Le mosse dell’Inter: l’attaccante del Lecce sul radar

Una delle opzioni che Marotta e Ausilio stanno monitorando con attenzione è quella di Nikola Krstovic, attaccante che sta brillando al Lecce in questa stagione. Con 8 gol e 3 assist in 24 partite, il giovane classe 2000 ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Milan, che ha fatto un primo sondaggio con un’offerta da 25 milioni di euro. Tuttavia, il Lecce ha respinto la proposta, deciso a mantenere il giocatore almeno fino all’estate, quando si potrebbero aprire scenari diversi per il futuro del talentuoso bomber.

Krstovic in arrivo? Le prospettive per l’Inter

Il nome di Krstovic è certamente nelle strategie di mercato dell’Inter, ma non è il primo in lista; almeno questo è quanto riporta Inter Live. Sebbene il profilo del giocatore sia valutato positivamente da Marotta e Ausilio, ci sono altri obiettivi più in alto nella lista. L’operazione potrebbe essere comunque fattibile, considerando che la cifra per il suo trasferimento si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Sarà necessario attendere i prossimi mesi per vedere se il giocatore del Lecce farà davvero parte del futuro dell’Inter o se il club nerazzurro punterà su altri profili.

