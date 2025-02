Il pre-accordo per il difensore del futuro che scuote il mercato italiano

L’Inter punta un talento emergente per rinforzare la difesa, ma una mossa a sorpresa potrebbe cambiare tutto.

L’Inter si trova di fronte a una sfida importante nel suo percorso di rinnovamento della rosa, con un’attenzione particolare alla difesa. La necessità di ringiovanire il reparto arretrato è sempre più evidente, soprattutto considerando l’età avanzata dei due difensori centrali Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. I due ex Lazio continuano a garantire esperienza, ma la squadra ha bisogno di introdurre nuovi innesti che possano garantire freschezza, velocità e solidità a lungo termine. Proprio qualche giorno fa l’agente dei due difensori nerazzurri ha fatto il punto sul loro futuro.

Il profilo osservato dalle big

All’Inter, e non solo, piace tanto Pietro Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina. A soli 19 anni, si sta imponendo come uno dei migliori difensori under 20 in Europa. Con statistiche impressionanti in termini di duelli aerei vinti, interdizioni e azioni difensive riuscite, ha già dimostrato di avere una qualità superiore alla media. Nei cinque principali campionati europei, nessun altro difensore della sua età ha raggiunto numeri simili. In Italia, il suo nome è sulla bocca di tutti, ma acquistarlo non sarà un’impresa facile, dato che il suo valore sta crescendo costantemente. Alcuni club della Premier League, come il Manchester United e l’Arsenal, stanno valutando l’acquisto del difensore, consapevoli delle sue enormi potenzialità. Nonostante le difficoltà, la Fiorentina sa che il suo prezzo potrebbe lievitare rapidamente, attirando ancora più offerte dai top club.

Comuzzo verso la Juventus: un pre-accordo strategico

Comuzzo potrebbe presto fare il suo salto in una grande squadra italiana, con la Juventus in pole position per il suo acquisto. Luca Momblano, noto giornalista, ha rivelato che la Juve avrebbe già raggiunto un pre-accordo con la Fiorentina nell’ambito dell’operazione che ha portato Nicolò Fagioli a Firenze. Nonostante le difficoltà economiche della Juventus, che potrebbe dover ricorrere a una contropartita per concludere l’affare, il trasferimento di Comuzzo sembra essere una possibilità concreta.

