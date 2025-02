Un acquisto estivo che sembrava promettere piuttosto bene, si è rivelato, finora, un clamoroso flop tanto che si parla già di addio.

Nonostante la sessione invernale di mercato si sia ormai conclusa, Beppe Marotta è già al lavoro per progettare le mosse future dell’Inter. Con l’arrivo dell’estate, la squadra subirà importanti cambiamenti in quasi tutti i reparti. Una rivoluzione necessaria per mantenere alta la competitività del club e cercare di confermare la sua posizione tra i top team in Italia e in Europa. In attacco non si valuta solo Santiago Castro del Bologna: la lista degli obiettivi è piuttosto varia.

Cessioni in vista: il futuro di Taremi incerto

La sessione estiva di calciomercato porterà probabilmente diverse cessioni importanti. Tra queste, un nome che potrebbe sorprendere è quello di Mehdi Taremi, arrivato all’Inter nell’estate del 2024. Il suo impatto sulla squadra è stato decisamente al di sotto delle aspettative, e, secondo Inter Live, Marotta avrebbe già stabilito il prezzo per un possibile addio a fine stagione. L’attaccante iraniano non è riuscito a imporsi neanche come prima alternativa di Thuram e Lautaro Martínez.

Addio Inter dopo un anno: il flop di Taremi

Mehdi Taremi, dopo un anno all’Inter, potrebbe già trovarsi a fare le valigie. Nonostante un contratto con l’Inter che lo lega al club fino al 2027, la sua esperienza in nerazzurro non è stata soddisfacente. Con solo 3 gol segnati in 27 presenze, il suo rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative. Anche se ha segnato di recente contro il Lecce, il suo impatto complessivo è stato piuttosto scarso. La dirigenza sta già valutando il mercato per rinforzare l’attacco, con Jonathan David tra i principali candidati a sostituirlo. L’addio di Taremi sembra ormai una possibilità concreta, con un prezzo fissato per il suo cartellino: 7 milioni di euro.

Leggi l’articolo completo Taremi continua a deludere e l’Inter è pronta alla mossa forte, su Notizie Inter.