Il giornalista attacca: i tre gol se li è fatta l’Inter da sola, poi le bordate ai singoli

Un’analisi a cuore aperto sulla sconfitta dell’Inter: errori clamorosi, scelte tattiche discutibili e una domanda che rimane senza risposta… cosa è successo davvero?

La partita tra Fiorentina e Inter ha lasciato parecchie riflessioni, soprattutto dopo l’analisi del giornalista Sandro Sabatini durante la trasmissione Tutti Convocati. Il match ha messo in evidenza una prestazione ben lontana dalle aspettative. In particolare, la difesa ha mostrato diverse lacune, con il portiere Sommer messo in difficoltà in più occasioni. L’Inter, favorita sulla carta, non è riuscita a imporre il proprio gioco e ha ceduto terreno a una Fiorentina più lucida, che ha approfittato degli errori degli avversari per portarsi a casa una vittoria convincente. Nonostante tutto c’è anche chi riesce a vedere qualcosa di positivo.

L’assenza di un piano B: le difficoltà del modulo di Inzaghi

Sabatini non ha risparmiato critiche alla gestione del modulo e delle scelte di Simone Inzaghi. La squadra ha mostrato gravi difficoltà, soprattutto nella gestione delle fasi di gioco più delicate. L’Inter ha sofferto, infatti, la mancanza di una vera alternativa tattica in situazioni di difficoltà. Il centrocampo, con Frattesi e Calhanoglu, non ha dato i frutti sperati, mentre la difesa ha mostrato troppi buchi, con un Bisseck incapace di arginare le incursioni avversarie. La prestazione in campo è apparsa sconclusionata, senza una strategia chiara, creando confusione tra i giocatori. Il giornalista poi ha attaccato in maniera diretta i singoli: “Il primo gol lo fa Frattesi, il secondo lo fanno Cahanoglu, Bisseck e Sommer e il terzo se lo fa Inzaghi. Non si capiva più nulla, il modulo, dove fossero, a cosa pensavano“.

La critica alle scelte di Inzaghi: un’analisi poco approfondita

La vera sorpresa è arrivata, però, nelle parole di Sabatini, che ha messo in discussione le scelte di Simone Inzaghi, accusato di non aver messo a fuoco le insidie della partita. Secondo il giornalista, alcune decisioni, come la scelta di far riposare Dimarco e l’impiego di Calhanoglu, sono sembrate sbagliate. Il fatto che il laterale, che di solito regge in maniera ottimale solo per 60 minuti, sia stato in panchina in una gara che durava comunque meno di 90 minuti fa scalpore. La gestione della condizione fisica dei giocatori, in particolare di Calhanoglu, è stata ritenuta inefficace. Inzaghi non ha trovato il giusto equilibrio, ed è emerso un piano tattico poco incisivo che ha messo in luce tutte le fragilità della squadra, lasciando l’Inter a guardare, senza risposte concrete.

