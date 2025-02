L’Inter fa affari col Bologna? Il direttore sportivo Di Vaio rivela tutto

I nerazzurri seguono con attenzione la crescita di diversi giocatori che militano nel club felsineo.

Nel corso della presentazione di Estanis Pedrola al Bologna, Marco Di Vaio ha fatto un bilancio del mercato rossoblu, ma ciò che ha catturato l’attenzione dei tifosi dell’Inter è stato il focus su due giocatori molto seguiti dal club di Milano: Giovanni Fabbian e Santiago Castro. In realtà ai nerazzurri interessa molto anche un terzo nome di cui però oggi non si è parlato. Il giovane centrocampista del Bologna è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ed i nerazzurri ne hanno ancora il controllo. Sebbene Fabbian non abbia mai richiesto di trasferirsi, come ammesso dal diesse, il club nerazzurro segue con interesse il suo percorso, convinto del suo potenziale. In questa stagione, il ragazzo ha visto più spazio nelle competizioni europee che in campionato, ma la sua crescita non sembra arrestarsi.

Fabbian, futuro tra i grandi

Il Bologna, pur avendo ricevuto numerose richieste, ha sempre mantenuto una posizione ferma sulla sua permanenza. Tuttavia, in estate le cose potrebbero cambiare. Fabbian, infatti, potrebbe diventare uno degli obiettivi principali del mercato estivo: l’Inter ha la possibilità di riprenderselo per 12 milioni di euro, una cifra che potrebbe risultare vantaggiosa per la società nerazzurra.

Castro come erede di Arnautovic e Correa

Santiago Castro, giovane attaccante del Bologna, è un altro giocatore che potrebbe entrare nei piani futuri dell’Inter. Considerato da molti esperti come il “nuovo Lautaro”, Castro è visto come una potenziale risorsa per rinforzare l’attacco nerazzurro. Con la partenza ormai certa di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, la punta del Bologna sarebbe un candidato ideale per rafforzare il reparto offensivo. Di Vaio ha parlato anche di lui: “Su Castro no, ma su altri giocatori sono arrivate offerte importanti, ma con la volontà di tutti – in primis della società – non abbiamo cambiato nulla”.

Leggi l’articolo completo L’Inter fa affari col Bologna? Il direttore sportivo Di Vaio rivela tutto, su Notizie Inter.