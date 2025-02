Inter: spunta un nome a sorpresa per la difesa, ma c’è un ostacolo enorme

L’Inter studia un rinforzo per la difesa, ma il nome che circola lascia qualche dubbio. Operazione possibile o pista destinata a sfumare?

Non è semplice per l’Inter trovare il profilo giusto per rafforzare la retroguardia senza superare i limiti economici imposti dalla proprietà. Francesco Acerbi ha già saltato diverse partite in questa stagione e non offre più le garanzie di un tempo, lasciando a Stefan de Vrij il compito di guidare il reparto arretrato. L’olandese ha risposto alla grande, dimostrando di poter essere ancora una pedina centrale del progetto di Simone Inzaghi, ma non può reggere da solo un calendario fitto di impegni e tra l’altro ha ancora il contratto che si avvicina pericolosamente alla scadenza. Già in passato il club nerazzurro aveva cercato di intervenire in questo settore, sondando profili come Bremer e Alessandro Buongiorno, ma le richieste elevate di Torino e Juventus hanno reso impossibile ogni operazione.

Un’idea che divide la dirigenza

L’Inter ha tracciato un identikit chiaro e sta scandagliando il mercato alla ricerca della soluzione giusta. Tra i nomi accostati al club nelle ultime settimane è spuntato anche quello di Mario Gila, centrale spagnolo attualmente in forza alla Lazio. A differenza di Bremer e Buongiorno, il difensore biancoceleste ha caratteristiche più aggressive, ama uscire alto per anticipare l’avversario e sfrutta la velocità per chiudere gli spazi. Proprio per questo, secondo Inter Live, qualcuno dentro la dirigenza interista nutre qualche dubbio sulla sua reale adattabilità al sistema difensivo di Inzaghi, che predilige centrali in grado di temporeggiare e coprire la profondità senza sbilanciarsi troppo.

Un affare in salita per i nerazzurri

A rendere tutto più complicato c’è la valutazione imposta da Claudio Lotito, che difficilmente scenderà sotto i 30 milioni di euro. Un investimento del genere non rientra nei piani immediati di Marotta e Ausilio, soprattutto considerando che la priorità del club resta un difensore centrale puro, piuttosto che un braccetto di destra. Proprio per questo motivo, l’Inter al momento non ha intenzione di affondare il colpo, a meno che non si aprano scenari imprevisti. In caso di un’offerta importante per Benjamin Pavard o Yann Bisseck, parte dell’incasso potrebbe essere reinvestito su Gila, rendendo più concreta la possibilità di una trattativa con la Lazio. Per ora, però, ogni discorso resta bloccato.

Leggi l’articolo completo Inter: spunta un nome a sorpresa per la difesa, ma c’è un ostacolo enorme, su Notizie Inter.