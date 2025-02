Inter pronta a scommettere su un talento italiano che gioca in Bundesliga

L’Inter è pronta a rinforzare la difesa, ma, accanto ai nomi già menzionati, spunta un profilo conosciuto da pochi.

L’Inter ha in programma un ringiovanimento del reparto arretrato, puntando su giocatori giovani e al contempo già pronti per competere ad alti livelli. Prima di affondare il colpo, però, il club vuole definire il futuro dei difensori attualmente in rosa. Il rinnovo di Darmian e Acerbi è stato confermato nell’assemblea degli azionisti di settembre, mentre per De Vrij si valutano due opzioni. Anche con la conferma dell’olandese, però, l’Inter studia un nuovo innesto per la retroguardia.

Beukema in pole, ma occhio agli outsider

Come riportato da Calciomercato.it, tra i nomi più caldi per la difesa dell’Inter c’è Sam Beukema del Bologna. L’olandese, autore di una grande prima parte di stagione, ha già fatto intendere di voler giocare in un top club e potrebbe avere l’occasione la prossima estate. Su di lui c’è anche la Juventus di Thiago Motta, che lo ha già allenato. Restano vive anche altre piste: Jaka Bijol dell’Udinese, seguito già la scorsa estate, e Mario Gila della Lazio, che sta emergendo con ottime prestazioni. Quest’ultimo ha mercato, ma trattare con Claudio Lotito è sempre complicato.

Mané, il gioiello del Borussia che intriga l’Inter

Tra le opzioni monitorate dagli scout nerazzurri, come riporta Inter Live, spunta Filippo Mané, giovane difensore italiano del Borussia Dortmund. Classe 2005, di origini senegalesi, è cresciuto nella Sampdoria prima di trasferirsi in Germania nel 2022. Dopo essere stato capitano dell’Under 19 giallonera, ora gioca con l’Under 23 e ha ricevuto cinque convocazioni in prima squadra. Punto fermo della Nazionale italiana Under 20, potrebbe rappresentare un investimento a lungo termine per l’Inter. Il Borussia Dortmund deciderà se puntare su di lui, ma i nerazzurri restano alla finestra, pronti a cogliere un’occasione come già fatto con Palacios, che ora è in prestito al Monza.

