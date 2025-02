L’Inter tenta l’anticipo ed è già in pressing per il nuovo Lautaro

La dirigenza nerazzurra prepara una mossa inaspettata per l’estate: un talento emergente può diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco.

L’Inter è già al lavoro per delineare la strategia del futuro, consapevole che il prossimo mercato estivo dovrà essere all’altezza delle ambizioni della squadra. La lotta scudetto è serrata e i dirigenti nerazzurri intendono garantire a Simone Inzaghi un organico sempre più competitivo. L’attenzione si concentra in particolare sulla fase offensiva, dove diversi cambiamenti sembrano ormai inevitabili. Le cessioni di Joaquin Correa e Marko Arnautovic appaiono scontate, considerando che entrambi sono fuori dal progetto e a fine stagione si svincoleranno. Inoltre, Mehdi Taremi, già prenotato a parametro zero, potrebbe essere sacrificato nel caso in cui arrivassero proposte ritenute vantaggiose.

Castro, il bomber che piace a Inzaghi

Il nuovo corso in attacco prevede un profilo giovane e di prospettiva, capace di affiancare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Tra le opzioni al vaglio, un nome sta scalando posizioni nelle preferenze della dirigenza: Santiago Castro. L’attaccante argentino, classe 2004, è una delle rivelazioni della Serie A con il Bologna, dove ha già messo insieme numeri da grande promessa. La sua capacità di attaccare la profondità, combinata con un’ottima tecnica individuale, lo rende un profilo ideale per il gioco di Inzaghi. Nelle gerarchie nerazzurre potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Lautaro, ma con la prospettiva di diventare un titolare nel giro di pochi anni.

Marotta in pressing: obiettivo Santiago Castro

L’Inter valuta il colpo con grande attenzione, anche perché il giovane bomber argentino rientra nei parametri di sostenibilità fissati da Oaktree. Il suo ingaggio attuale, inferiore al milione di euro, è perfettamente in linea con la politica societaria e permetterebbe un investimento mirato senza eccessivi sacrifici. Come riporta Inter Live, l’ostacolo principale è rappresentato dalla richiesta del Bologna, che valuta il cartellino almeno 30 milioni di euro. Una cifra che Marotta potrebbe abbassare inserendo delle contropartite tecniche, ipotesi già valutata con il club rossoblù. L’Inter vuole anticipare la concorrenza, consapevole che Castro può diventare un investimento prezioso per il futuro e una soluzione perfetta per il sistema di gioco nerazzurro.

