Frattesi e l’Inter: è tutto finito?

Un’occasione sprecata, un futuro incerto: cosa sta accadendo tra Davide Frattesi e l’Inter? Il giocatore in campo sembra non incidere più come prima.

Davide Frattesi sembra essersi perso nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Il centrocampista non è mai riuscito a prendersi la titolarità in questo anno e mezzo all’Inter ed è stato al centro del mercato a gennaio. In un momento cruciale della stagione, nella sfida di giovedì scorso contro la Fiorentina, l’ex Sassuolo ha avuto l’opportunità di riscattarsi, ma l’ha lasciata scivolare via. L’Inter aveva bisogno della sua energia, della sua capacità di spezzare le partite, ma quella serata è stata il riflesso di una condizione mentale e fisica non ottimale.

L’incontro mancato con il gioco di Inzaghi

La partita contro la Fiorentina non era certamente il miglior palcoscenico per esprimere le qualità di Frattesi, visto che tutta la squadra ha reso decisamente male. La panchina di Nicolò Barella, scelta coraggiosa da parte di Inzaghi, sembrava un premio per la prestazione convincente contro il Lecce, ma la sua prestazione giovedì è stata molto molto deludente. La difficoltà di Frattesi nel ritagliarsi un ruolo stabile nella squadra è ormai evidente.

Petar Sucic: il futuro che arriva a giugno

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il rischio di vivere un finale amaro a Milano diventa sempre più concreto, con una separazione tra le parti che potrebbe avvenire a fine stagione. La situazione potrebbe evolversi in modo ancora più complesso, visto che l’Inter ha già messo a segno un colpo di mercato per il futuro. Con un investimento di 14 milioni più bonus, il club nerazzurro ha prelevato Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il talentuoso centrocampista croato, che arriverà a Milano a giugno, potrebbe rappresentare una minaccia per Frattesi. La nuova concorrenza non farà che aumentare il malcontento del centrocampista italiano, mentre l’Inter si prepara a una stagione che includerà anche il Mondiale per club. Secondo la rosea, la mezzala non riesce a riconcentrarsi sul campo dopo il mancato passaggio alla Roma a gennaio; ora però ci sono altri mesi da vivere con la maglia nerazzurra addosso. Il tempo per invertire la tendenza c’è eccome.

