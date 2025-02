Inter: un big a rischio per il match con la Fiorentina

I nerazzurri si stanno preparando alla seconda gara contro i viola dopo la tremenda scoppola dell’altro ieri.

L’Inter ha svolto una seduta di allenamento mattutina ad Appiano Gentile, in vista della sfida di lunedì contro la Fiorentina. La squadra, sotto la guida di Simone Inzaghi, ha proseguito la preparazione, ma non erano presenti due giocatori: Joaquin Correa e Federico Dimarco. Il Tucu, come riporta Sky Sport, è atteso per il rientro in gruppo domani, ma la sua presenza nella gara di San Siro è ancora incerta. Dimarco, invece, sta ancora combattendo contro i postumi di un’influenza che lo aveva costretto a partire dalla panchina nella partita di giovedì. Il laterale, oltre ad essere entrato malissimo in partita, è stato condizionato anche il giorno dopo.

Dumfries assente, Darmian pronto a sostituirlo

Un altro assente importante per Inzaghi sarà Denzel Dumfries, fermato per squalifica. Questo obbligherà l’allenatore a fare delle modifiche nella formazione titolare. Matteo Darmian si prepara a prendere il posto dell’olandese sulla fascia destra: la sua versatilità sarà fondamentale, soprattutto considerando la natura fisica e intensa della sfida contro la Fiorentina.

Il recupero di Dimarco: una speranza in vista di San Siro

Il recupero di Dimarco resta il punto interrogativo più grande per l’Inter. Inzaghi spera di avere il terzino a disposizione per il ritorno contro la Fiorentina, ma il suo stato di salute rimane da monitorare nei prossimi giorni. Se riuscirà a smaltire completamente l’influenza e ad allenarsi con intensità, Dimarco potrebbe tornare titolare, portando un contributo fondamentale sulla fascia sinistra. La sua capacità di spingere in avanti e di supportare la fase difensiva sarà cruciale contro una Fiorentina che cercherà di giocarsi tutte le sue carte. La situazione di Correa, invece, lascia ancora meno certezze mentre Acerbi è ristabilito, ma lo era anche giovedì scorso.

