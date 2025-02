Frattesi alla Roma: il suo agente rivela importanti retroscena

La telenovela riguardante l’ex centrocampista del Sassuolo si è conclusa, per ora, con la sua permanenza.

Beppe Riso, noto agente FIFA, ha rivelato alcuni dettagli esclusivi riguardo al mercato di gennaio in un’intervista concessa a La Repubblica. Riso ha discusso dell’ipotesi di un trasferimento di Davide Frattesi alla Roma, dichiarando che inizialmente l’idea era sua. Il calciatore, secondo Riso, era deluso per la scarsa impiego da parte dell’Inter e cercava nuove opportunità. L’agente ha sottolineato che, oltre alla Roma, aveva in mente anche soluzioni all’estero, principalmente in Premier League e Liga. Con i nerazzurri, una possibilità comprendeva anche il coinvolgimento di Bryan Cristante (altro giocatore di cui cura gli interessi) nella trattativa. In Italia invece, Frattesi sarebbe potuto finire anche in un’altra squadra, cosa, questa, che avrebbe fatto molto rumore.

La decisione di Frattesi: legame con l’Inter e futuro incerto

Le parole di Riso lasciano capire quanto il trasferimento fosse una possibilità concreta, ma alla fine l’operazione non è andata in porto. La vera motivazione del blocco dell’affare, però, non dipende solo dalle possibili soluzioni alternative, ma soprattutto dalla decisione di Frattesi di voler restare all’Inter. Nonostante lo scarso minutaggio, il centrocampista ha scelto di rimanere, consapevole della forza della squadra nerazzurra. Secondo l’agente, questa scelta è maturata dopo un’attenta riflessione, che ha portato il giocatore a rendersi conto che Milano e l’Inter sono la sua casa, un ambiente che gli offre ancora ampie possibilità di successi.

Il futuro di Frattesi tra incognite e opportunità

Guardando al futuro, Riso non si sbilancia su ciò che accadrà a giugno. Il mercato può riservare sorprese, e il calcio è noto per i suoi rapidi cambiamenti. La permanenza di Frattesi all’Inter potrebbe continuare, ma non è escluso che nuove opportunità possano presentarsi. In ogni caso, l’agente mantiene una certa dose di riserbo, lasciando intendere che il futuro del giocatore potrebbe essere legato alle dinamiche della squadra e alle opportunità che emergeranno nei prossimi mesi.

