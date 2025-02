Perché l’Inter ha fallito a Firenze? C’è un aspetto che molti trascurano

Una prestazione opaca che ha sorpreso tutti: l’Inter non è stata la solita, ma cosa si nasconde dietro la flessione della squadra?

L’Inter ha vissuto una serata estremamente difficile al Franchi contro la Fiorentina. La squadra di Inzaghi ha faticato a trovare il ritmo giusto per scardinare la difesa avversaria, in particolare contro una squadra che ha preferito ritirarsi in difesa, senza esercitare un pressing costante. Questo modo di giocare degli avversari, solitamente difficoltoso per i nerazzurri, ha impedito loro di sfruttare al meglio la propria forza offensiva; ma c’è sicuramente dell’altro. L’Inter, abituata a vincere con il giro palla rapido, non è riuscita a imprimere la necessaria velocità mentale e fisica per sbloccare la situazione.

La svolta arriva dalle individualità in difficoltà

In particolare, sono stati Frattesi e Bisseck a non rispondere alle aspettative, con un approccio poco incisivo che ha avuto pesanti ripercussioni sul risultato. Su due dei tre gol della Fiorentina, i due giocatori hanno mostrato superficialità nelle letture e nell’interpretazione dei momenti cruciali.

Le difficoltà psicologiche e la stanchezza mentale

Inzaghi aveva bisogno di un maggiore impegno mentale dai suoi giocatori, ma quel tipo di intensità è sembrato mancare; è quanto evidenzia il quotidiano Libero. Il problema non è stato atletico, ma psicologico. La squadra sembrava stanca mentalmente, una condizione che si è acuita dopo il pesante impegno in Champions League e il derby pareggiato in extremis. Una flessione del genere in realtà era anche prevedibile, considerati i precedenti delle altre grandi squadre europee che anch’esse hanno già pagato dazio a livello mentale. L’Inter, fino a questo momento, è riuscita a sfuggire a simili momenti di difficoltà. Questo ha fatto emergere un altro problema che Inzaghi dovrà affrontare: la gestione mentale di alcuni giocatori chiave in un periodo tanto intenso. La vera sfida per l’Inter, in questo momento, è recuperare la lucidità mentale che sembra mancare proprio quando è più necessaria.

Leggi l’articolo completo Perché l’Inter ha fallito a Firenze? C’è un aspetto che molti trascurano, su Notizie Inter.