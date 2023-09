L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta prima della gara con la Real Sociedad ha sottolineato l’importanza del cammino europeo della passata stagione.

Beppe Marotta è stato intervistato da Sky Sport per parlare di tanti argomenti, in primis la crescita dell’Inter in questa stagione. “Il fatto di essere finalisti fa parte di un racconto ma anche nella sconfitta abbiamo fatto tesoro di quella esperienza Si vince o si impara, non si perde. Abbiamo imparato cosa vuol dire giocare una finale e alcuni ragazzi si stanno arricchendo di valori importanti per giocare in una competizione come questa”.

Rinnovo di Lautaro

Si è discusso anche del contratto del capitano, un argomento che andrà trattato senza però nessun patema per ora visto che la scadenza è nel 2026: “Intanto parliamo di prolungamento La società affronta queste dinamiche durante l’anno con la consapevolezza che certi ragazzi vogliono restare con noi. Siamo felici intanto di questo senso di appartenenza, poi affronteremo discorsi economici e di durata”.

Previsione di bilancio

L’anno scorso l’Inter fu sorteggiata, come molti ricorderanno, in un girone di ferro con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen; i dirigenti all’epoca nella previsione di bilancio avevano pianificato la “retrocessione” in Europa League. L’amministratore delegato ha ammesso di aver ripetuto questa mossa con intento scaramantico: “Abbiamo anche in previsione di partecipare all’EL, per scaramanzia ed oggettiva. Ovviamente vogliamo dal punto di vista sportivo vincere il girone perché abbiamo ritrovato ambizione europea e possiamo toglierci delle soddisfazioni superando il gironcino”.

