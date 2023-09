Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro il Genk

PAROLE – «Noi vogliamo fare molto bene in questa competizione, perché lo scorso anno siamo arrivati in finale senza riuscire a vincere. Vogliamo andare il più avanti possibile. In questa formazione abbiamo tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile, questo è motivo d’orgoglio per noi. Non arrivano gol delle punte? Dobbiamo vincere le partite, se poi segna il terzino o il centrocampista va bene lo stesso. I nostri attaccanti sono stati scelti in sintonia con il mister. Per Beltran abbiamo fatto un ottimo investimento, lo stesso con Nzola. Dobbiamo vincere le partite, questo conta».

