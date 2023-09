Il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil prova sensazioni forti e contrastanti dopo l’1-1 di ieri sera.

Imanol Alguacil ha commentato così in conferenza stampa il pareggio con cui la sua squadra ha fermato l’Inter. “Abbiamo vissuto un’incredibile serata, spero che tifoseria e società siano contenti. Noi lo siamo, anche se non abbiamo vinto. Significa tanto per noi. Ritengo sia un risultato incredibile, arriviamo dalla partita col Real Madrid e il rientro alle 4 di notte a casa. Fino all’80’ abbiamo resistito, tutto ciò che potevamo, ma eravamo fusi negli ultimi minuti e non abbiamo potuto resistere. Senz’altro ho la sensazione di aver perso due punti. Abbiamo fatto un’ottima partita, con tante occasioni e una pressione alta. Come si dice sempre, quando crei tanto devi anche segnare”.

Il rammarico

“Dovevamo essere 3-0 all’80’, a quel punto sarebbe stato più facile vincere. Comunque sono molto orgoglioso di quanto visto stasera. Fa male aver perso due punti, ma sono contento comunque e ringrazio i tifosi. Fa male, perché avevamo fatto tutto ciò che serviva per vincere la partita. Questo non può negarlo nessuno. Abbiamo creato tante occasioni, quindi mi fa male perché all’80’ potevamo essere 3-0, ma sono anche molto orgoglioso della partita fatta. L’Inter è arrivata in finale l’anno scorso e ha fatto 5 gol al Milan tre giorni fa. Abbiamo giocato contro una delle migliori non del gruppo, ma dell’intera Champions”.

Il finale concitato

“Si vedeva già che l’Inter stava iniziando a creare, ma speravo di non prendere gol quando eravamo tutti compatti. Con Pacheco avremmo dovuto difendere molto meglio e concedere meno tiri nel finale. Ci sono delle cose da migliorare in quei dieci minuti, perché una partita come questa si può pareggiare, ma doveva essere per merito loro”.

