Inzaghi prepara l’Inter per l’impegno di domenica al Castellani contro l’Empoli: debutto da titolare per Frattesi?

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi si candida a una maglia da titolare in Empoli-Inter, per il centrocampista sarebbe l’esordio in nerazzurro dal 1′ in gare ufficiali.

Da valutare, invece, le condizioni di Hakan Calhanoglu e Juan Cuadrado. I due calciatori oggi hanno svolto lavoro a parte e la loro presenza contro l’Empoli resta in dubbio.

L’articolo Empoli-Inter, Frattesi titolare? Le ultime sui nerazzurri proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG