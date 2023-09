L’ex difensore del Milan Billy Costacurta ha commentato il pareggio dell’Anoeta tra Real Sociedad e Inter: le dichiarazioni

A Sky Sport Costacurta si è espresso sull’1-1 maturato in casa della Real Sociedad tra gli spagnoli e l’Inter:

«Credo che alcune riserve abbiano fatto bene. Carlos Augusto o Pavard, ha dimostrato di essere un ottimo acquisto. I titolari erano un po’ in difficoltà. Non è una sorpresa che l’Inter, o che comunque una qualsiasi squadra, possa soffrire in un campo così. Su quei campi là si fa fatica: sono squadre forti tecnicamente e fisicamente. Sottolineerei un movimento di Lautaro: veramente, la scaltrezza, la furbizia, la malizia di questo giocatore. Sul suo gol, quando Frattesi tira, intuisce che possa tirare male o che il portiere avversario possa sbagliare. Pensa che ci può essere un errore e va verso la porta, anticipa il movimento dei difensori e si trova da solo davanti alla porta. Gli attaccanti grandi lo fanno e lui è un grande attaccante».

