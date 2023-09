Piovono critiche sulla squadra di Simone Inzaghi che ieri in Spagna ha giocato molto al di sotto delle proprie possibilità.

L’Inter pareggia 1-1 a San Sebastian la gara d’esordio della Champions League 2023/24 ma se si guarda alle statistiche ci si accorge subito di quanto bugiardo sia il risultato. I nerazzurri hanno segnato sull’unico tiro in porta della propria gara, arrivato tra l’altro all’87’. Il pressing alto della Real Sociedad ha sorpreso la squadra di Inzaghi che non ha saputo trovare contromisure se non nel finale rocambolesco.

Cosa non ha funzionato

L’analisi della Gazzetta dello Sport a tratti è impietosa: si sottolinea il fatto che Asllani non abbia dimostrato di essere all’altezza, il non gioco della squadra di Inzaghi e la scarsissima per non dire nulla, pericolosità offensiva.

Yann Sommer

I singoli

Inzaghi ha cambiato quasi metà squadra rispetto al derby vinto e la scelta non ha premiato anche se non solo i nuovi hanno “tradito”: hanno giocato male Arnautovic, Carlos Augusto, che però è rimasto sempre lucido e sul pezzo, soprattutto nel finale, mediocre invece l’esordio di Pavard.

Aspetti positivi

Con questi chiari di luna il risultato di 1-1 è molto più di un’ottima notizia; hanno contribuito l’ottima prova di Sommer, sontuoso sul colpo di testa ravvicinato di Oyarzabal, e un po’ di fortuna che non guasta mai. Gli spagnoli per 2 volte infatti sono sbattuti sui legni, senza dimenticare che l’assist di Frattesi per il goal di Lautaro era in realtà un tiro sbagliato, come candidamente e coloritamente ammesso dal centrocampista a fine gara. Questa partita deve servire da insegnamento, ammonisce infine la rosea; che non si entri più in campo pigri e/o presuntuosi.

L’articolo L’Inter va a lezione dalla Real Sociedad, di buono solo il risultato proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG