L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta vuota il sacco su tutta la stagione attuale ma non solo.

Beppe Marotta si è raccontato ed ha raccontato il momento attuale dei nerazzurri alla Milano Football Week, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. “Come si sta dopo un 2 a 0? Si sta mediamente bene, ci porta ad essere avvantaggiati ma dobbiamo essere motivati, umili ma senza cullarsi su queste casistiche. Chiaro che quando vivi queste atmosfere in una competizione come questa è evidente che l’adrenalina sia tanta e il cuore batte forte. Ora abbiamo una partita e non dobbiamo sottovalutarla ma il pensiero corre a martedì”.

Milan Skriniar

“Rimpianti per non aver segnato più goal nel derby? Credo che l’analisi debba portare al fatto che la cosa più importante è la prestazione, questi sono ottimi presupposti per affrontare un avversario di tutto rispetto per il ritorno. Il palo di Tonali è arrivato nel nostro momento di difficoltà ma un risultato del genere alla vigilia non potevamo aspettarcelo. Un esempio? Coppa Italia, semifinale contro l’Inter, vincemmo 3 a 0 in casa, al Meazza perdemmo 3 a 0 e ci qualificammo ai calci di rigori, questi sono esempi che ci devono insegnare quale sia la mentalità giusta nell’approcciare le gare. Skriniar? Vorrei tornare su questo argomento a stagione finita. Si poteva chiudere in maniera migliore ma ci torneremo. Dovesse recuperare poi deciderà l’allenatore ma è anche vero che sono due mesi che non si allena. Dovesse tornar utile poi valuterà il mister. Sicuramente c’è stata tanta amarezza perchè si poteva risolvere in maniera migliore“.

L’articolo Marotta: “Il 2-0 ci avvantaggia ma non dobbiamo cullarci, parlerò di Skriniar a fine stagione” proviene da Notizie Inter.

