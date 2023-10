All’evento Wembrace Sport il dirigente dell’Inter Marotta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti della squadra di Inzaghi

Ai microfoni di Sky Sport, all’evento Wembrace Sport, Beppe Marotta ha voluto parlare dell’Inter.

«E’ un grande piacere per me essere qui in rappresentanza dell’Inter. Siamo molto sensibili a queste iniziative. Inter capolista dopo la sosta Ci godiamo la serata, poi staremo a vedere come si evolverà la situazione».

