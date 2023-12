L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è tornato sul mancato rinnovo dello slovacco e ha elogiato Darmian e Lautaro.

Beppe Marotta è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio per parlare dei valori di Lautaro Martinez ma non solo. “Lautaro è innanzitutto un bravissimo calciatore, ma anche un bravissimo papà. È un giocatore che ha dentro di sé dei valori importanti: ama l’Inter come l’Inter ama lui, questo è un bel concetto. Lui vuole rimanere e noi siamo contenti di tenercelo. Oggi è già una bandiera perché è il capitano della squadra. Se ti danno la fascia è perché c’è un pochino di differenza rispetto agli altri“.

La rottura con Skriniar

“Ci sono state delle divergenze, delle difficoltà tra lui e l’Inter. Questo ha portato alla rottura del rapporto di amicizia, appartenenza che c’era tra noi. Lui è andato a Parigi e noi siamo andati avanti senza di lui direi bene”.

Un colpo inizialmente molto sottovalutato

“Ci sono molti esempi. Quello più recente è quello di un grandissimo professionista: Matteo Darmian. È un ragazzo che Ausilio ed io abbiamo preso per pochissimi soldi e oggi invece è un giocatore che vale molto molto di più, che stimo di più per la serietà che ha e per un’insieme di valori. Matteo è un ragazzo che piano piano ha dimostrato il suo valore senza che i giorni gli abbiano dato tanto spazio”.

Sul presidente e sulle sue prospettive future

“Zhang è giovane, bravo ambizioso, ha voglia di fare il presidente dell’Inter… Speriamo che rimanga. Cosa farò dopo l’Inter? Nella vita c’è la possibilità di andare in pensione anche da più giovani, ed è giusto che ognuno segua le proprie passioni. A me piace occuparmi dei problemi dei ragazzi, in particolare nell’ambito dello sport. In Italia ancora abbiamo dei problemi, non ci sono strutture, i campi d’allenamento… vorrei dedicarmi a fare queste cose per migliorare la qualità dello sport in Italia”.

