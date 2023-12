I nerazzurri hanno il morale alle stelle dopo la grande vittoria di ieri ma dal Maradona non escono solo buone notizie.

L’Inter batte il Napoli campione d’Italia sul suo campo con un rotondo 0-3 che le permette di ritornare in vetta alla classifica: la squadra di Inzaghi tranne una buona fetta di primo tempo, ha giocato una signora partita. Ora si può guardare al futuro con grande ottimismo ma sia il tecnico che i giocatori nelle classiche interviste volavano giustamente bassi perché si è solo a dicembre.

Brutte notizie

I nerazzurri però devono fare i conti con altri due infortuni nel reparto arretrato, quello più colpito finora: al 18′ De Vrij ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore della gamba sinistra mentre al 77′ Dumfries si fermava per un risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra. L’olandese non è propriamente un difensore ma indirettamente il suo stop coinvolge anche il reparto arretrato visto che Darmian sarà costretto ad agire solo come braccetto. Entrambi saranno valutati domani perché oggi Inzaghi ha concesso un giorno libero alla sua truppa visto che non ci sono impegni infrasettimanali; lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Verso la guarigione

Oggi ad Appiano Gentile c’erano solamente Bastoni e Pavard che a questo punto diventano importanti: il primo ha speranze complete di rientrare per la gara di sabato contro l’Udinese mentre per il secondo bisognerà attendere ancora. In tutto ciò bisognerà capire quale possa essere la tenuta di Cuadrado, anche ieri positivo nello spezzone finale.

