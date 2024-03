Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta sostiene che la stagione dei nerazzurri è più che buona nonostante l’uscita dalla Champions League.

Beppe Marotta alla Domenica Sportiva ha parlato di Inter e del suo futuro. “Io presidente Figc? No, con l’Inter sono legato fino al 2027 e mi trovo molto bene. Poi lì avrò 70 anni ed è giusto cambiare professione: magari mi dedicherò allo sport in tematiche sociali e nella valorizzazione dei giovani che ancora non riescono a svolgere l’attività sportiva nei giusti canoni. Vorrei fare tanto per loro, lo farei con divertimento: la Federazione non è una cosa che mi interessa ma guardo con rispetto il ruolo di presidente”.

Uefa Champions League

L’abbandono prematuro della Champions

“L’eliminazione in Champions non ha modificato i piani, la sintesi del lavoro fatto è nello striscione che ci ha accolto allo stadio. La società come i tifosi è fiera del gruppo, siamo contenti: un conto è vincere il campionato, che viene vinto dalla più forte, mentre la Champions è legata a fattori particolari. Guardate Real-City, una uscirà, ma chi esce non è scarso. E’ un torneo, non un campionato: siamo usciti ai rigori, non viene sminuito il nostro valore”.

Il debito con Oaktree

“È pertinenza della proprietà. Non entro nel merito. La proprietà è presente e non abbiamo nessun problema da questo punto di vista. Gestiamo la società con tranquillità e stiamo programmando il futuro. Io sono certo che questa tematica sarà affrontata dal presidente al più presto e lo sarà per il bene e la storia dell’Inter, nel rispetto dei tifosi”.

L’articolo Marotta: “L’eliminazione non ci sminuisce, lo striscione dei tifosi è la sintesi del lavoro fatto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG