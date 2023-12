Beppe Marotta è sicuro, l’ex bianconero ora all’Inter ha detto la sua sulla Juventus e la lotta scudetto dove la vede tra le favorite

Non ha dubbi Beppe Marotta, la Juventus è tra le favorite per la Juventus pur non essendo l’unica. Ecco le motivazioni espresse a SportMediaset partendo dall’ultima prestazione del Napoli di Mazzarri.

NAPOLI E LOTTA SCUDETTO – «Al di là del risultato molto importante, importantissima è stata la prestazione, che denota grande consapevolezza e maturità in un percorso che continua a regalarci soddisfazioni. E’ merito dell’allenatore, molto bravo, e dei giocatori che rispondono alle indicazioni. Sono convinto che la Juventus sia tra le favorite, nelle quali annovero anche Milan e Napoli».

The post Marotta: «Scudetto? Sicuro, Juventus tra le favorite…non è l’unica» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG