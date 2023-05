L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta non ha voluto sbilanciarsi riguardo il patteggiamento della Juventus.

Beppe Marotta ha rilasciato parole di stima nei confronti dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani a margine della presentazione della sua autobiografia. “Adriano rappresenta in assoluto il miglior dirigente del calcio italiano. Credo che sia un esempio da seguire per i valori che rappresenta”.

Adriano Galliani

“Tiferà Inter a Istanbul? Ci lega un rapporto di stima, il fatto che venga mi riempie di orgoglio e piacere. Ho tifato per lui in tante occasioni, mi fa piacere che stavolta tifi lui per me. Sentenza Juventus? Situazione in cui non voglio addentrarmi. È una pagina che si chiude, andiamo avanti con ottimismo. Verdetto giusto? Non lo so“.

L’articolo Marotta: “Sentenza giusta sulla Juventus? Non saprei…” proviene da Notizie Inter.

