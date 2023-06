Siviglia-Roma, sono 60mila i presenti allo stadio Olimpico per seguire la finalissima di Europa League sui maxi schermi

(inviato all’Olimpico) – A Budapest ma non solo. Tutta Roma si è bloccata per la finale di Europa League contro il Siviglia e in 60mila si sono riversati all’Olimpico.

Tutti a seguire la finalissima grazie ai maxi schermi montati ai lati del campo da gioco.

