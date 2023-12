Le parole dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta sul futuro dell’Inter tra Zhang e anche il suo

A Cronache di Spogliatoio l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato non solo di Zhang, ma anche del futuro sia suo che della squadra nerazzurra

«Zhang è giovane, bravo ambizioso, ha voglia di fare il presidente dell’Inter… Speriamo che rimanga. Nella vita c’è la possibilità di andare in pensione anche da più giovani, ed è giusto che ognuno segua le proprie passioni. A me piace occuparmi dei problemi dei ragazzi, in particolare nell’ambito dello sport. In Italia ancora abbiamo dei problemi, non ci sono strutture, i campi d’allenamento… vorrei dedicarmi a fare queste cose per migliorare la qualità dello sport in Italia»

L’articolo Marotta: «Zhang? Spero rimanga all’Inter. Il mio futuro…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG