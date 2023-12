Le parole di Beppe Marotta nei confronti dell’esterno difensivo Matteo Darmian: andando oltre le aspettative dell’Inter

A Cronache di Spogliatoio l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha elogiato Matteo Darmian: un grande professionista che è andato oltre le aspettative.

«Un grandissimo professionista Matteo Darmian. È un ragazzo che Ausilio ed io abbiamo preso per pochissimi soldi e oggi invece è un giocatore che vale molto molto di più, che stimo di più per la serietà che ha e per un’insieme di valori. Matteo è un ragazzo che piano piano ha dimostrato il suo valore senza che i giorni gli abbiano dato tanto spazio».

