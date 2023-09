Caos Marsiglia: dopo le dimissioni di Marcelino domani sera contro l’Ajax siederà il direttore sportivo dei francesi

Caos in casa Marsiglia: dopo l’addio di Marcelino, che ha rassegnato le dimissioni, la dirigenza cerca di trovare un sostituto.

Domani sera i francesi scenderanno in campo contro l’Ajax e per l’occasione, come soluzione ad interim, in panchina siederà il direttore sportivo David Friio.

