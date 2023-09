La Jupiler League, campionato belga, vuole riportare a casa tutti i fratelli Hazard: l’Union SG ci prova per Eden

Kylian al Molenbeek, Torgan all’Anderlecht e ora l’Union Saint-Gilloise su Eden: il Belgio vuole riportare in patria tutti i fratelli Hazard e rimane solo l’ex Chelsea e Real Madrid da convincere.

Come riportato da AS, Eden starebbe valutando l’offerta della squadra rivelazione della scorsa Europa League, anche se in un primo momento avrebbe rifiutato.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG