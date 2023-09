L’agente FIFA Silvano Martina aveva tra i suoi assistiti anche l’ex estremo difensore della nazionale appena ritiratosi.

Silvano Martina è stato intervistato da Sportitalia; si è parlato anche del possibile approdo ad Inter e Milan di Gianluigi Buffon anni fa. “Sono cose che fanno parte del passato. È chiaro che un portiere come Buffon tutti lo avrebbero voluto avere. Anche oggi potrebbe dire la sua: è stato alla partita delle leggende, alla fine è stato il migliore in campo… Gli ho detto che poteva giocare fino a 50 anni“. Non viene menzionata la stagione e non si hanno ulteriori dettagli su questo per certi versi clamoroso retroscena.

Uefa Champions League

Il cammino delle italiane in Champions

“Andare in finale non è facile però abbiamo delle squadre che possono arrivarci. L’Inter è una realtà molto grossa ed ha un organico per giungere fino in fondo. Il Milan contro il Newcastle ha fatto una grande gara che strameritava di vincere: i valori ci sono. Poi è anche vero che si parla di una competizione dove, soprattutto nella fase finale quando riprende a marzo, contano molto la condizione fisica e mentale in quel momento. Per lo Scudetto vedo sempre quelle, le solite, ma il fatto che la Juve non faccia le coppe è un grande vantaggio e penso che per questo sia la favorita. Regina del mercato? Il Milan sicuramente, ha operato bene. Anche l’Inter ha preso giocatori importanti. La Roma con Lukaku ha svoltato. Il conto poi arriverà alla fine, dai risultati sul campo, come sempre“.

