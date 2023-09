Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, dopo la sconfitta patita dai bianconeri contro il Sassuolo

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della Juve contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

EPISODI ARBITRALI – «Andiamo sulla partita, da questa sconfitta dobbiamo imparare. Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo diventati scarsi. Mentalmente abbiamo giocato una partita farfallina. Dobbiamo migliorare, perdiamo punti importanti. Abbiamo preso gol alla prima occasione, abbiamo pagato a caro prezzo il fatto che avevamo staccato la testa».

DICEVA TROPPA EUFORIA – «Ormai qualche partita l’ho fatta. So i pregi di questi ragazzi ma so che in alcuni momenti dobbiamo fare meglio. Non bisogna abbattersi, martedì abbiamo una partita importante e dobbiamo fare tre punti».

POCHI LEADER – «No, oggi è stata una partita in cui abbiamo annientato a livello mentale. Non abbiamo ancora la capacità di switchare nella partita. Oggi già dall’inizio avevo la sensazione che ogni palla che buttavano in alto andavamo in affanno».

