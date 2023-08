Giocondo Martorelli si è espresso sull’affare Samardzic, saltato dopo le bizze del padre in sede di trattative con l’Inter

Intervistato da Tmw, Giocondo Martorelli si è espresso così sulla fine della trattativa tra Inter e Udinese per Samardzic:

«Partiamo dal presupposto che conosco benissimo Ausilio e mi rifiuto che abbia agito in una maniera non corretta. Non metterei mai in dubbio le qualità morali del direttore sportivo dell’Inter. Per dare un giudizio bisognerebbe essere presenti, il papà da quello che si legge ha fatto confusione. È una situazione antipatica, spiacevole, che non ha permesso al giocatore di andare in un club ambizioso come l’Inter».

L’articolo Martorelli: «Samardzic? Ausilio corretto, il padre ha fatto confusione» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG