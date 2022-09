Marta Mascarello ha rilasciato un’intervista a Milan Tv raccontando il primo periodo al Milan Femminile. Le parole

«Abbiamo analizzato sia dal punto di vista tattico che da quello dell’attitudine quello che non è andato contro la Fiorentina. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori per potercela giocare a Roma a viso aperto. E’ positivo che questo passo sia avvenuto alla prima giornata, ci dà la possibilità di testare il campionato. Sarà un campionato difficile, la partita contro la Fiorentina ci deve servire a capire che se noi non diamo il 100% possiamo fare fatica con chiunque, quindi testa bassa e lavorare al massimo. Come aspetto positivo mi porto dietro la reazione del secondo tempo»

WOMENS CUP – «È stato bello poter affrontare un torneo del genere e preparare il campionato affrontando avversarie internazionali, fa in modo di preparare la stagione al meglio, è stata una bellissima esperienza»

MILANO E COMPAGNE – «L’ho ancora vista poco, le compagne mi hanno dato una mano ad ambientarmi. Per me è stato importantissimo perchè ti aiutano ad entrare in quelle che sono le dinamiche della squadra del gruppo»

OBIETTIVI PERSONALI – «Me li pongo sempre per migliorare giorno dopo giorno. Tornare in Nazionale con continuità è uno di questi, ovviamente con il lavoro qui al Milan, sono focalizzata sul quello che faccio qui, se lavorerò bene un giorno magari ci tornerò»

SQUADRA – «Ho l’impressione che siamo una squadra forte, costruita bene, forte nei singoli e di gente con grandi motivazioni. E’ solo questione di costruire insieme le cose, conoscerci, penso che potremmo toglierci delle grandi soddisfazioni»

