Il Corriere dello Sport ha fatto la sua analisi riguardo gli episodi successi in Milan-Bologna: continua a sbagliare l’arbitro Massa

Il Corriere dello Sport ha fatto la sua analisi riguardo gli episodi successi in Milan-Bologna con tre rigori concessi da Massa e ha dato un 4,5 al fischietto, che dopo i grossolani errori in Genoa-Juve continua a sbagliare.

PRIMO RIGORE – «Dubbi anche sul primo rigore, il VAR non sarebbe comunque intervenuto: Kjaer si lancia e anticipa (con la nuca) Ferguson che per giocare il pallone colpisce (per fortuna

leggermente) l’avversario al viso. Pro rigore: Ferguson colpisce Kjaer, nessun dubbio, in ritardo. Contro: la testa bassa di Kjaer. Qui, espulso Thiago Motta…».

SECONDO RIGORE – «Il rigore più dubbio: posto che Leao prende una manata in faccia (caduta immediata), la stessa avviene fuori area, anche quando la mano di Beukema si è staccata dal volto (la 16 metri aiuta). Se invece è perché la mano poi si abbassa sulla spalla, è errato perché Leão è già in caduta (e lui si tiene il volto) e la spalla è sempre fuori area. Ma il VAR? Ok annullare, chi tira non può riprendere il pallone se non viene toccato da un giocatore».

TERZO RIGORE – «Netto il rigore (da vedere in campo, Massa è piegato sulle gambe e concentrato sui due): trattenuta netta di Terracciano su Kristiansen, la maglia si allunga e questo non gli permette di raggiungere il pallone».

