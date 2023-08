Ex calciatore, opinionista, Massimo Mauro osserva su La Gazzetta dello Sport i primi segnali di campionato e gli ultimi sviluppi del calciomercato su Lukaku

Ex calciatore, opinionista, Massimo Mauro osserva su La Gazzetta dello Sport i primi segnali di campionato e gli ultimi sviluppi del calciomercato, nel momento in cui sembra profilarsi l’arrivo di Lukaku alla Roma e la conseguente conferma di Vlahovic nella Juventus. Che a Udine, peraltro, ha dimostrato di possedere un attacco in grado di fare bene e che potrebbe anche migliorare ulteriormente nel corso del tempo, garantendo quei gol necessari per partecipare alla corsa scudetto.

LA JUVE DI UDINE: SENSAZIONI – «Positive. Ma da Vlahovic, proprio perché lo stimo, mi aspetto ancora di più».

CHIESA ATTACCANTE – «Allegri lo sta impiegando nel modo migliore. Se gli esterni si muovono bene e funzionano come a Udine, Chiesa è libero di muoversi per il campo e così è ancora più pericoloso e velenoso. Federico dalla metà campo in avanti è una vera e propria furia».

LO SPIRITO DELLA JUVE – «Contro l’Udinese, soprattutto nel primo tempo, ho apprezzato anche il gioco e lo spirito della Juventus. É quello che serve ai tifosi e a tutto l’ambiente bianconero per ritrovare l’entusiasmo dei tempi migliori e riempire nuovamente l’Allianz Stadium ogni domenica come è successo nel periodo dei nove scudetti consecutivi».

LUKAKU CON DYBALA – «Lukaku-Dybala sarebbe senz’altro un attacco ben assortito. Ma la Joya, in realtà, è talmente forte che io la vedrei bene con qualsiasi punta. Nel caso di Lukaku dipenderà molto dalla sua condizione fisica».

LUKAKU IDEALE PER MOU – «Sicuramente il belga ha le caratteristiche giuste per il gioco di Mourinho, abile a colpire in ripartenza. Per una squadra come la Roma che cerca un centravanti, è un bel rinforzo. Poi bisognerà vedere come la prenderà Belotti, che comunque ha cominciato il campionato con una doppietta… Evidentemente la Roma ha anche dei soldi da spendere».

