Massimo Mauro: «Juve talmente brutta da essere ingiudicabile. Venti passi indietro». Le parole dell’ex bianconero

Massimo Mauro su Repubblica scrive della sconfitta della Juventus col Sassuolo e in generale dei problemi incontrati dalla squadra di Allegri.

Le sue parole: La Juve nel giorno in cui avrebbe dovuto cambiare passo, di passi ne fa una ventina. Ma all’indietro. Occasioni da gol con il contagocce e, a parte la sconfitta, una prestazione talmente brutta da risultare ingiudicabile. Il Sassuolo ha creato di più strameritando la vittoria. Il problema della Juve è la difficoltà nel superare palla al piede qualsiasi squadra avversaria. E questo praticamente in tutte le partite, molte delle quali paradossalmente andate bene ma solo perché sono arrivati parecchi punti. All’orizzonte ora una partita molto difficile contro lo Sporting Lisbona, ennesimo spartiacque di una stagione tormentata. I problemi sono tanti. Se in difesa giochi con Bremer e Gatti la manovra non può essere fluida, inoltre non vedo movimento senza palla. Chi quella palla ce l’ha non riceve collaborazione, o fa da solo o è fregato. Altro problema per Allegri: non può schierare i migliori. Se Di Maria e Chiesa devono iniziare in panchina perché ogni tre giorni non possono giocare, vuol dire che sono stati fatti male i conti. E questo lasciando stare Pogba, che è una telenovela assurda.

