Paredes, ennesima bocciatura pesante: «Irritante e lento, non sarebbe titolare in moltissime squadre di Serie A». Ancora giudizi negativi per l’argentino

Leandro Paredes ancora negativo in Sassuolo-Juve: non premiata la scelta di Allegri di rilanciarlo titolare. Le pagelle dei principali giornali sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – Un paio di buone idee annegano nell’imprecisione Il resto è quasi irritante: il play deve prendersi responsabilità.

TUTTOSPORT 4,5 – Pronti, via e accende i mugugni dei tanti bianconeri sugli spalti con un sanguinoso pallone perso in area. Troverebbe due invitanti corridoi in verticale, ma nel momento decisivo sbaglia sempre la misura. Ed è irritante quando cammina mentre gli avversari gli sfrecciano vicino, cioè sovente.

CORRIERE DELLO SPORT 4,5 – Ritrova la maglietta da titolare, ma non dimostra di meritarla, anzi giustifica le frequenti esclusioni. Lentissimo. Oggi non giocherebbe in tantissime altre squadre di Serie A, non solo nella Juve

The post Paredes, ennesima bocciatura pesante: «Irritante e lento, non sarebbe titolare in moltissime squadre di Serie A» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG