Materazzi choc su Mario Balotelli: l’ex difensore svela il retroscena sull’ex attaccante interista. Ecco cosa ha detto

Marco Materazzi ha svelato un retroscena choc su Mario Balotelli nella sua intervista al Daily Mail. Le parole dell’ex Inter.

LE PAROLE – «Amo Mario, ma quella sera gli ho dato una bella bastonata, se lo meritava davvero quel giorno. Ora siamo di nuovo amici, praticamente fratelli, ma quel giorno ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Gettare la maglia a terra dopo il fischio finale non è stata nemmeno la cosa peggiore. Prima della partita, sul pullman della squadra, ci ha detto: “Oggi giocherò male”, quindi gli ho promesso di fargliela pagare se l’avesse fatto. Quando è entrato in campo, ha provato un tiro da centrocampo piuttosto che andare in contropiede. Diego Milito voleva ucciderlo. Abbiamo creduto in Mario, ha segnato tanti gol e contribuito alla vittoria, ma una settimana dopo ho chiesto a Mourinho di mettermi contro Balotelli nelle partitelle. Dopo pochi secondi, l’avevo rispedito nello spogliatoio».

