L’ex difensore anche dell’Inter Marco Materazzi ha commentato l’acquisto del colombiano e detto la sua su altri obiettivi dei nerazzurri.

Marco Materazzi a Sportitalia ha sottolineato come l’Inter abbia perso diversi uomini importanti a livello di spogliatoio. “Cuadrado? Ha fatto una scelta coraggiosa. Come giocatore non si discute, ora dovrà dimostrare quello che vale, altrimenti per lui saranno problemi. Ha tutto da perdere, vuol dire che è super motivato. Fino a oggi, sul mercato l’Inter ha sbagliato poco, guardate lo stesso Onana”.

Marcus Thuram

“A me piace tantissimo Thuram, finalmente un Thuram interista. Penso sia veramente forte, può fare la differenza. Bisseck? Ha forza fisica incredibile, può giocare in due posizioni, è quello che manca. Balogun? E’ forte, ma l’Arsenal vuole vincere il campionato e se è così forte non so se lo lascia andare via. Per me l’Inter è sempre da scudetto, ma sono andati via tanti uomini spogliatoio. Dovranno essere bravi i vari Barella, Bastoni e Dimarco con i nuovi arrivati. Ibrahimovic? Grandissimo giocatore che ha vinto tanti titoli. Gli è mancata la Champions, forse ha sbagliato i tempi“.

L’articolo Materazzi: “Cuadrado ha fatto una scelta coraggiosa, l’Inter ha sbagliato poco sul mercato, Balogun è forte” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG