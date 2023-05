Marco Materazzi, bandiera dell’Inter, dà un consiglio ai nerazzurri poco prima della finale di Coppa Italia con la Fiorentina

Ai microfoni di Sport Mediaset, la bandiera dell’Inter Marco Materazzi parla così della finale di Coppa Italia tra la Fiorentina e i nerazzurri, in scena alle 21:

DI COSA DEVE AVER PAURA L’INTER?– Che giocano a calcio. Ti lasciano giocare, è vero, ma fanno il loro gioco sia in casa che fuori. E non a caso, bisogna fargli i complimenti per l’altra finale conquistata in maniera meritata. Sanno quello che fanno

L'articolo Materazzi: «Inter, attenta a questo aspetto della Fiorentina» proviene da Inter News 24.

